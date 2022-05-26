رئيسة محكمة التحكيم الدولية: السعودية من أهم الدول المؤثرة اقتصادياً في العالم

مكة المكرمة – البلاد

أكدت رئيسة محكمة التحكيم الدولية كلوديا سالمون، أن المملكة العربية السعودية من أهم الدول المؤثرة اقتصادياً في العالم، وقالت: نسعى للتعاون المثمر مع المملكة وندعو الجميع للاستفادة من خدمات المحكمة في التحكيم التي تتميز بالجودة والخبرات الطويلة والمعايير والإجراءات والسياسات المحكمة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية، ممثل المملكة في منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) سيف بن عبدالله التركي، مع رئيسة محكمة التحكيم الدولية كلوديا سالمون، جرى خلاله بحث أهم القضايا الدولية ودور المحكمة في معالجتها وبخاصة بالمملكة واستعراض آخر التطورات والمستجدات في التحكيم الدولي لدى محكمة التحكيم الدولية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والخبرات في التحكيم الدولي والطرق البديلة للفصل في المنازعات والتعريف بالمهارات والخبرات لتعزيز تجنب النزاعات.

وأوضح التركي أنه تم الاتفاق على استضافة الفعاليات والبرامج التدريبية في التحكيم الدولي للمحكمة للارتقاء بجودة التحكيم وكفاءة المحكمين علاوة على نشر الوعي بأهم السياسات والقوانين والممارسات الدولية ذات العلاقة بالتحكيم الدولي داخل المملكة وتبادل الخبرات والمنافع في الاختصاصات والاهتمامات المشترك بين الجهتين.

وتعد غرفة التجارة الدولية السعودية إحدى أهم الجهات التي تُمثّل المملكة في الخارج اقتصاديًا وتجاريًا بحكم عضويتها في غرفة التجارة الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة ، في ظل موقع المملكة كأحد أقوى 20 اقتصاد في العالم (G20)، وتتعاون في رسم ووضع السياسات والممارسات التجارية الدولية من خلال اللجان التابعة لها لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما تسعى الغرفة إلى توطيد العلاقات التجارية الدولية السعودية على المستوى الدولي، وتعمل على نقل المعارف والخبرات الدولية والاستفادة منها داخل السعودية.