الرياضة بدء أعمال الدورة الــ 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة

القاهرة- واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رأس معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، وفد المملكة في اجتماعات الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد اليوم بالقاهرة. وانتخب المجلس في ختام دورته الـ 45 اليوم، مكتبه التنفيذي للسنوات الأربع المقبلة، برئاسة مصر، وعضوية كل من: المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وتونس، والجزائر، والعراق، وفلسطين، والكويت، وليبيا.

واعتمد المجلس مشاريع القرارات التي رفعها المكتب التنفيذي، والتي تضمنت إقامة المهرجان العربي للرياضة النسوية بالجزائر خلال عام 2022، وتنظيم مؤتمر نصرة القدس الشريف بفلسطين، ودورة للتشريعات والأنظمة الرياضية بدولة فلسطين المحتلة العام الجاري. كما صدَّق المجلس الوزاري على أن يكون موضوع جائزة التميز للشباب العربي لعام 2023 حول “الذكاء الاصطناعي”، ووافق على مقترح مصر بتنظيم “سفينة النيل للشباب العربي”، خلال العام الجاري بمصر، وعلى تنظيم وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اللقاء العربي حول تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، ومدى مساهمته في تطوير اقتصاد الوطن العربي، خلال العام الجاري.

وقدم المجلس الشكر للمملكة العربية السعودية على تنظيم برنامج رحلة المشاعر المقدسة الثامن لشباب الدول العربية خلال العام الجاري، ووافق أيضاً على تنظيم برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة العربية السعودية خلال العام الحالي. وكلف المجلس الوزاري الأمانة الفنية للمجلس بإعداد إستراتيجية عربية للشباب والسلم والأمن خلال العام 2022، بين دورتي المجلس 45 – 46، والطلب من الدول تزويد الأمانة الفنية بتجاربهم للاسترشاد بها عند إعداد الإستراتيجية.

كما وافق المجلس على تنظيم واستضافة مصر لفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي عام 2022، وإقامة الدورة العربية حول “دور الرياضة في نمط الحياة الصحية للأفراد” بالأردن العام الجاري، وإقامة دوري السفارات لكرة القدم تحت شعار “كأس جامعة الدول العربية” للعام الجاري بمصر. ووافق المجلس على إطلاق مسابقة للشباب لتصميم شعار لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، منبثق من شعار الجامعة العربية، وعلى إطلاق المبعوثين الافتراضيين للشباب العربي “طارق وبلقيس”.

وحث المجلس الوزاري، الدول العربية على تعزيز ودعم التطوع والمشاركة في الفعاليات والأحداث التي تنظمها دولة قطر، بمناسبة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.