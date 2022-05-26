بالأرقام.. هل ينال الإجهاد من ماني وصلاح في نهائي الأبطال؟

سلطت يومية “ماركا” الإسبانية الضوء على إجهاد عضلي متوقع لنجمي ليفربول، ساديو ماني ومحمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

يلعب ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي الأبطال أمسية السبت المقبل 28 مايو في ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية باريس بصافرة كليمنت توربين.

النهائي بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا كلاكيت للمرة الثانية خلال 5 أعوام، بعد نهائي عام 2018 الذي حسمه ريال مدريد بنتيجة 3-1 في كارديف.

وذكرت “ماركا” إن جناحي فريق ليفربول، ماني وصلاح قد يتعرضا لإجهاد عضلي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بالنظر إلى المجهود المبذول طيلة الموسم.

يعتبر ماني وصلاح أكثر اللاعبين خوضَا للدقائق في الموسم الحالي مع ليفربول، بـ69 مباراة في كل البطولات، يليهما فيرجيل فان دايك (61 مباراة).

في حين أن أكثر لاعبي ريال مدريد خوضًا للدقائق، هم فينيسيوس جونيور بـ59 مباراة ثم المدافع إيدير ميليتاو (56) وكريم بنزيمة (52)، وهنا أفضلية للريال.





لعب ماني وصلاح 14 مباراة مع منتخبي بلديهما السنغال ومصر في تصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا، هذه النقطة بالتحديد أثّرت على المجهود البدني.

كما أن صلاح خاض مجموع 5968 دقيقة طيلة الموسم، وخاض ماني (5809) مقابل (4591) لكريم بنزيمة على سبيل المثال.

لعب صلاح مباراة واحدة كل (4.46 يومًا) مقابل مباراة واحدة يلعبها بنزيمة كل (5.09 يومًا) أي أن بنزيمة يحصل على راحة يوم ونصف تقريبًا.