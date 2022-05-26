اختتام منافسات بطولة المملكة الثانية للسهام للسيدات

الرياض- البلاد
اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة الثانية للسهام للسيدات والتي أقيمت في جامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للسهام واستمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 42 لاعبة.
وتوج عضو مجلس إدارة اتحاد السهام عبدالله النويصر والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الرحمن الشدوخي الفائزات بالمراكز الثلاث الأولى، في كل منافسة كالتالي:
منافسات القوس الأولمبي مسافة 70 مترا
المركز الأول / دلال المقيرن (مركز الرياض )
المركز الثاني/ شادن المرشود ( نادي النصر)
المركز الثالث / هيفاء الخنيزان ( نادي النصر)
منافسات القوس الأولمبي مسافة 50 مترا
المركز الأول / روعة عبدالله متبولي ( أكاديمية بناء الإنسان )
المركز الثاني / سارة سامي كنفر ( مركز تدريب الرياض )
المركز الثالث / آية ماجد فلمبان ( مركز تدريب الرياض )
منافسات القوس الأولمبي مسافة 30 مترا
المركز الأول / كريمة عمران ( نادي حراء )
المركز الثاني/ لينا ثامر المنجم ( مركز تدريب الرياض )
المركز الثالث / هنوف الفريح ( نادي حراء )
منافسات القوس الأولمبي مسافة 18 مترا
المركز الأول / مرح سندي ( نادي حراء)
المركز الثاني / بيان علي باطوق ( أكاديمية بناء الإنسان)
المركز الثالث / نزهة الأحمد ( أكاديمية بناء الإنسان).