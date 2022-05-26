الرياضة اتحاد السلة ينهي التعاقد مع السنحاني

جدة – البلاد

أنهى الاتحاد السعودي لكرة السلة تعاقده مع مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة علي السنحاني بالتراضي، بعد أن قضى 5 سنوات مدربا للمنتخب، حقق خلالها البطولة الخليجية والعربية وتأهل إلى نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم. وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي شكره وتقديره للمدرب علي السنحاني على ما قدمه خلال الفترة السابقة، والتي حقق المنتخب السعودي الأول فيها عددا من الإنجازات تمثلت في صعود تصنيف المنتخب 50 مرتبة في سلم تصنيف المنتخبات عالميا. وسيعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة خلال الأيام القادمة عن هوية المدرب الجديد للمنتخب السعودي الأول، والذي يستعد للنافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وأيضا نهائيات كأس آسيا التي ستقام في عاصمة إندونيسيا جاكرتا منتصف شهر يوليو المقبل.