هل يشارك ألكانتارا في نهائي الأبطال؟

تضاءلت فرص لحاق متوسط ميدان ليفربول الإنجليزي، تياغو ألكانتارا بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني يوم السبت المقبل 28 مايو.

يتواجه ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي المسابقة على أرضية ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية باريس بصافرة الحكم كليمنت توربين.

النهائي هو الثاني بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا خلال الأعوام الـ4 الأخيرة، إذ حقق ريال مدريد الفوز في نهائي عام 2018 بنتيجة 3-1.

ومن المرجح أن يفقد ليفربول لاعبه الإسباني تياغو ألكانتارا (31 عامًا) في المباراة ضد ريال مدريد بحسب آخر التقارير الواردة من إنجلترا.

تعرض ألكانتارا إلى إصابة على مستوى وتر أخيلس خلال الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم 22 مايو الماضي أمام وولفرهامبتون.

ولم يتدرب اللاعب المخضرم منذ ذلك الحين جماعيًا مع ليفربول طبقًا ليومية “آس” الإسبانية، التي ذكرت بأن موسم اللاعب انتهى بالفعل.

بخلاف ألكانتارا، سيكون ليفربول كامل العدد ضد ريال مدريد في نهائي باريس، بعد تعافي متوسط الميدان البرازيلي فابينيو من إصابته.