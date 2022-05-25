المحليات

موسم جدة ينقل زوار “سيتي ووك” لعالم الشهرة عبر 6 مراحل

صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1443 هـ      25 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

رحلة فريدة من نوعها في عالم المشاهير والنجوم العالميين ينقلها “مصنع الشهرة” في منطقة سيتي ووك إحدى مناطق موسم جدة ضمن فعاليات “جدة لايف” للزوار من خلال معايشة دور المشاهير العالميين وسط أجواء مختلفة في كل تفاصيلها.

وتبدأ “التجربة” المميزة عبر 6 مراحل مختلفة تبدأ بتجهيز الزوار للنجومية، من خلال اللبس المميز،  وطريقة المشي، والإشارات، ولغة الجسد؛ مروراً بالسجادة الحمراء التي يقف على جوانبها عدد من المصورين الحقيقيين ليلتقطون لهم صوراً تذكارية، ثم “تجربة” استلام جائزة الأوسكار في المرحلة الأخيرة، والخروج بصور تذكارية لهذه المرحلة المشوقة.

وتم تخصيص تجربة الشهرة من الساعة السادسة مساءً وحتى الثانية صباحاً من كل يوم؛ ليعيش الزائر أجواءً مليئة بالمرح والسرور، كما يعد طريق مصنع الشهرة الذي تتسابق فيه كاميرات الزوار لالتقاط الصور فيه إحدى أدوات التوثيق لفعاليات موسم جدة.

ويحاكي الموقع ممر الشهرة في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يوثق بصمات المشاهير والفنانين والمؤثرين في عالم الترفيه والفن والنجومية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *