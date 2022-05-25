“منطاد” سيتي ووك.. يتيح رؤية جدة من ارتفاع 150 متراً

جدة- خالد بن مرضاح

تشهد تجربة المنطاد بمنطقة سيتي ووك إقبالاً كبيراً من الزوار الراغبين في خوض تجربة جديدة من نوعها ومميزة بصعود منطاد يصل ارتفاعه إلى 150متراً، والتمتع بمشاهدة مختلفة للمدينة ولمنطقة سيتي ووك.

وعلى مدى 15 دقيقة يجد الزوار أنفسهم في رحلة فريدة من نوعها تعانق أجواء جدة البديعة والتقاط أجمل الصور والذكريات من على المنطاد، خصوصاً أن موقع المنطاد الذي يقع في منطقة مميزة من السيتي ووك؛ يتيح للزوار رؤية واسعة لجمال المنطقة وعروض الألعاب النارية اليومية.

ويومياً يصطف العديد من زوار السيتي ووك أمام موقع المنطاد لخوض تجربة المنطاد حاملين كاميراتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة لإلتقاط ذكرياتهم وتصوير أطفالهم من على سطح المنطاد.

وتتميز منطقة سيتي ووك بمساحتها، وتوفر العديد من الخيارات الترفيهية فيها، حيث تتوزع على 9 مناطق متنوعة تتوفر فيها العديد من المطاعم والمتاجر وفعاليات وعروض تقام لأول مرة، منها عروض هـوت ويلز وقرية الأنيمي ومنطقة الرعب وفاشن فيليج وقرية المغامرة وجدة لايف، وغيرها.