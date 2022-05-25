الرياضة كرة نهائي دوري الأبطال.. رسالة سلام ودعم للاجئين

جدة – البلاد

كشف النقاب عن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام السبت المقبل بين فريقي ريال مدريد وليفربول في العاصمة باريس. وقالت شركة أديداس: إن الكرة التي ستلعب بها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد يوم السبت المقبل، سيتم بيعها بالمزاد وستخصص الأرباح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الكرة ذات الألوان البيضاء والفضية نقش عليها كلمة “سلام” باللغتين الإنجليزية والسيريالية، ولن يتم عرضها للبيع للجماهير.

وستقام المباراة النهائية على استاد فرنسا في باريس يوم السبت المقبل، بعد نقلها في وقت سابق هذا العام من مكانها الأصلي مدينة سان بطرسبرغ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.