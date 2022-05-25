طريقة عمل سناكس الحمص المحمص

الحمص المحمص مليء بالنكهة ومقرمش ويمكن تناوله كوجبة خفيفة سناكس غنية بالبروتين والألياف أو وضعه في سلطة
المقادير اللازمة
كوبين حمص مغسول ومصفي من الماء تماماً
1 ملعقة طعام زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
1/2 ملعقة صغيرة ملح
طريقة العمل
وزعي الحمص على صينية خبز
اخبزيه على حرارة 400 درجة فهرنهايت لمدة 20 دقيقة
يرفع القدر من الفرن
يسكب الحمص بحذر في وعاء
رشي زيت الزيتون وقلبيه
يرش جميع البهارات ويقلب مرة أخرى حتى يتجانس
يسكب الحمص المتبل مرة أخرى في الصينية
يخبز لمدة 10-15 دقيقة أخرى أو حتى يصبح مقرمشًا
يقدم بعد أن يبرد