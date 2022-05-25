المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سناكس الحمص المحمص

نيفين عباسaccess_time24 / شوال / 1443 هـ      25 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الحمص المحمص مليء بالنكهة ومقرمش ويمكن تناوله كوجبة خفيفة سناكس غنية بالبروتين والألياف أو وضعه في سلطة

المقادير اللازمة

كوبين حمص مغسول ومصفي من الماء تماماً
1 ملعقة طعام زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

وزعي الحمص على صينية خبز
اخبزيه على حرارة 400 درجة فهرنهايت لمدة 20 دقيقة
يرفع القدر من الفرن
يسكب الحمص بحذر في وعاء
رشي زيت الزيتون وقلبيه
يرش جميع البهارات ويقلب مرة أخرى حتى يتجانس
يسكب الحمص المتبل مرة أخرى في الصينية
يخبز لمدة 10-15 دقيقة أخرى أو حتى يصبح مقرمشًا
يقدم بعد أن يبرد

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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