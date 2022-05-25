طريقة عمل سناكس الحمص المحمص

الحمص المحمص مليء بالنكهة ومقرمش ويمكن تناوله كوجبة خفيفة سناكس غنية بالبروتين والألياف أو وضعه في سلطة

المقادير اللازمة

كوبين حمص مغسول ومصفي من الماء تماماً

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

وزعي الحمص على صينية خبز

اخبزيه على حرارة 400 درجة فهرنهايت لمدة 20 دقيقة

يرفع القدر من الفرن

يسكب الحمص بحذر في وعاء

رشي زيت الزيتون وقلبيه

يرش جميع البهارات ويقلب مرة أخرى حتى يتجانس

يسكب الحمص المتبل مرة أخرى في الصينية

يخبز لمدة 10-15 دقيقة أخرى أو حتى يصبح مقرمشًا

يقدم بعد أن يبرد