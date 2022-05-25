المرأه صحة و عافية

طريقة عمل البطاطس المشوية بالأعشاب

نيفين عباسaccess_time24 / شوال / 1443 هـ      25 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البطاطس المشوية أو المحمصة بالليمون والأعشاب هي طبق جانبي لذيذ لأي وجبة

المقادير اللازمة

8-10 حبات بطاطس مقطعة إلى قطع
1 عصير ليمون صغير
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1/2 ملعقة صغيرة اوريغانو مجفف
1/2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
1/2 ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف
4-5 فصوص ثوم مهروس مهروس

طريقة العمل

يسخن الفرن على 375 درجة
ضعي صينية خبز في الفرن واتركيها لدرجة الحرارة بينما يسخن الفرن مسبقًا
في هذه الأثناء تسلق البطاطس في ماء مملح قليلًا لمدة 5 دقائق تقريبًا
تصفى وتقلب في وعاء كبير مع عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل ومسحوق الثوم والأوريغانو والزعتر وإكليل الجبل وفصوص الثوم
تسكب البطاطس على صينية الخبز الساخنة وتخبز لمدة ساعة مع تقليبها كل 20 دقيقة للحصول على لون بني متساوٍ من جميع الجوانب
تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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