طريقة عمل البطاطس المشوية بالأعشاب

البطاطس المشوية أو المحمصة بالليمون والأعشاب هي طبق جانبي لذيذ لأي وجبة

المقادير اللازمة

8-10 حبات بطاطس مقطعة إلى قطع

1 عصير ليمون صغير

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/2 ملعقة صغيرة اوريغانو مجفف

1/2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1/2 ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف

4-5 فصوص ثوم مهروس مهروس

طريقة العمل

يسخن الفرن على 375 درجة

ضعي صينية خبز في الفرن واتركيها لدرجة الحرارة بينما يسخن الفرن مسبقًا

في هذه الأثناء تسلق البطاطس في ماء مملح قليلًا لمدة 5 دقائق تقريبًا

تصفى وتقلب في وعاء كبير مع عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل ومسحوق الثوم والأوريغانو والزعتر وإكليل الجبل وفصوص الثوم

تسكب البطاطس على صينية الخبز الساخنة وتخبز لمدة ساعة مع تقليبها كل 20 دقيقة للحصول على لون بني متساوٍ من جميع الجوانب

تقدم