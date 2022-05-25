طرح باقتي الإجازة للعائلة والأصحاب لدخول عدد من مناطق فعاليات موسم جدة

جدة – خالد مرضاح

أعلنت إدارة موسم جدة عن طرح باقات “الإجازة” لزوار الموسم بمزايا توفر للزائر تذاكر دخول عدد من مناطق الفعاليات والاستمتاع بعروضها وبرامجها، كما تشمل الباقات بطاقة شحن تتيح للزوار استخدامها في المناطق المحددة.

وتوفر الباقة الأولى وهي (باقة العائلة) نحو 30% للعائلة ويمكن استخدامها لعدد 4 أشخاص ( الوالدين وطفلين )، وتشمل بطاقة شحن بقيمة 1580 ريال، ويتم استلام البطاقة من داخل المنطقة عند شباك التذاكر.

وتتيح هذه الباقة تذاكر دخول لمناطق سيتي ووك، وجدة بيير، وجدة جنغل، بالإضافة إلى تجربة ممشى الغابة، ويمكن الحصول على تذكرة الدخول عند حجز الباقة عبر الموقع.

كما توفر الباقة الثانية وهي (باقة الأصحاب) نحو 30% للأصحاب، ويمكن استخدامها لعدد 4 أشخاص، وتشمل بطاقة شحن بقيمة 2440 ريال، ويتم استلام البطاقة من داخل المنطقة عند شباك التذاكر.

وتتيح هذه الباقة تذاكر دخول لمناطق سيتي ووك، وجدة بيير، ونادي جدة لليخوت، بالإضافة إلى تجربة الباراشوت المائي، ويمكن الحصول على تذكرة الدخول عند حجز الباقة عبر الموقع.

وتشكل هذه الباقات الجديدة إضافة جديدة للخدمات التي توفرها إدارة الموسم للزوار في مناطق الفعاليات، حيث خصصت هذه الباقات بإجازة نهاية الاسبوع المطولة للمدارس ليستمتعوا بالفعاليات والبرامج المقدمة لهم، حيث تتميز مناطق فعاليات بتنوع الخيارات وتلبيتها لمختلف الفئات والأعمار من الجنسين، كما يتيح تكامل الخدمات فيها من مطاعم ومقاهي ومواقف سيارات وعروض مختلفة للزوار قضاء أجمل الأوقات مع أسرهم وأطفالهم في أجواء جميلة.