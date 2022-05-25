تدشين مركز تهيئة الدعاوى لرفع جودة الحكم القضائي

الرياض : البلاد

دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض اليوم، مركز تهيئة الدعاوى الذي يعمل على تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية، ورفع جاهزية ملف القضية، مما يسهم في تحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضية.

ويهدف المركز إلى تفعيل منظومة القضاء المؤسسي، وتحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية والوصول لمستوى عال من رضا المستفيدين، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضائية.

#وزير_العدل يدشن #مركز_تهيئة_الدعاوى الذي يستهدف تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية، ورفع جاهزية ملف القضية، بما يسهم في تحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضيةhttps://t.co/a5MZUvGZeR#صحيفة_البلاد #الإعلام_المتجدد #عاجل pic.twitter.com/1ytRq4M3ym — صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 25, 2022

ويقدم عددًا من الخدمات التي ترفع من جودة الحكم القضائي، بالكوادر البشرية اللازمة بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية لتشغيل المركز؛ الأمر الذي سيسهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة، ومن هذه الخدمات الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات والإشعارات، إضافة إلى تلخيص ضبوط الجلسات والمذكرات، وصياغة مسودة الأحكام، كما يقدم المركز خدمة تهيئة طلبات الإفلاس وحصر وتحديد أولويات التكامل مع الجهات الخارجية.