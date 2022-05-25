السديس: ولى العهد مكّن الشباب .. والموهوبون تصدروا المشهد العالمي

مكة المكرمة : البلاد

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن استقبال سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود- حفظه الله- للموهوبين تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة للموهبة والإبداع وتحفيز لأبناء الوطن وفتياته في تحقيق المبادرات والابتكارات.

وأضاف الشيخ السديس أنه من غير المستغرب على سمو ولي العهد دعمه وتحفيزه للموهوبين حيث أن العناية بأبناء وبنات الوطن منهج قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- وصولاً إلى هذه العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حيث مكن للشباب في هذا العهد من خلال الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030) ما أسهم في تتويج مجهوداتهم بالابتكارات والإبداع، وأصبحنا نرى أبناء وبنات هذا الوطن يتبوؤون المناصب العليا ويسابقون الأمم إلى المجد في مضمار العلم والخير.

وأكد السديس، أن رئاسة شؤون الحرمين عازمة على الاستثمار في عقول الموهوبين و المبدعين من شباب وفتيات هذه البلاد المباركة.

ولفت معاليه أن الرئاسة وضعت الخطط والمبادرات والمسابقات التي من شأنها أن تعزز وتنمي الإبداع والموهبة، وذلك من خلال استثمار القدرات الشابة الموهوبة في شتى العلوم، بالإضافة إلى الشراكة مع الجهات المعنية في تعزيز وتطوير هذه المواهب وفق أعلى معايير الجودة.

ورفع السديس شكره وتقديره لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله- على دعمه ورعايته لكل ما من شأنه الارتقاء بهذا الوطن المعطاء وأبناءه، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ مملكتنا الحبيبة من كل سوء ومكروه، إنه قريب مجيب.