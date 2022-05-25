أمير الباحة يفتتح مشاريع بلدية حديثة بـ 170 مليون ريال

الباحة : البلاد

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, عددًا من المشروعات البلدية المنجزة حديثًا من الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والبنية التحتية تتجاوز تكاليفها الإجمالية 170 مليون ريال.

وبين أمين المنطقة الدكتور علي السواط خلال الحفل المقام بهذه المناسبة في الإمارة اليوم، أن الأمانة وبلديات المنطقة سارعت في إنجاز تلك المشاريع استعدادًا لاستقبال الزائرين القادمين إلى المنطقة في موسم الصيف لهذا العام، مضيفًا أن المشاريع تشمل تحسين وتطوير المنطقة المركزية في منتزه رغدان على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 5 ملايين ريال, وإنشاء حديقة الخزامى اللافندر على مساحة 3 آلاف متر مريع، وممشى بطول 500 متر، وشلالات مائية و270 عمود إنارة ديكوري ومجسات جمالية وأحواض زهور وجلسات وأكشاك استثمارية, إضافة إلى تنفيذ حديقة الشلال في منتزه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن على مساحة 22 ألف متر مربع بمبلغ إجمالي 4 ملايين ريال, وتشمل شلالات مياه وبحيرات مائية ومسطحات خضراء وممرات وجلسات ومناطق ألعاب ومواقع استثمارية للمقاهي والمطاعم.

وأضاف أن المشروعات شملت إنشاء حديقة المخواة المركزية على مساحة 9 آلاف متر موقع بمبلغ إجمالي 5 ملايين ريال، وتقع على مدرج جبلي في مدخل المحافظة الشرقي وتتكون من مسطحات خضراء وممرات مشاه وعدد من الشلالات والنوافير الراقصة والألعاب والجلسات والمطاعم والمقاهي والإضاءات الذكية, والانتهاء من تنفيذ حديقة سد مشنية في محافظة المندق على مساحة 12 ألف متر مربع بمبلغ 3,4 ملايين ريال, وتتضمن مسطحات خضراء وممرات مشاة وجلسات ومطلات على السد, كما أنجزت بلديات المنطقة عددًا من الحدائق والمنتزهات الأخرى ومنها حدائق في محافظة قلوة بتكلفة 3,9 ملايين ريال.

وأشار إلى أنه تم إضافة مساحات من الحدائق والمنتزهات في هذا العام بالمنطقة تتجاوز 400 ألف متر مربع تمثل نسبة 5٪؜ تقريبًا من مساحة المنتزهات والحدائق في المنطقة التي تصل إلى 8 ملايين متر مربع، مفيدًا أن أمانة المنطقة تستهدف رفع نسبة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء نظرًا لكون المنطقة تعد وجهة سياحية ضمن الوجهات الثمان في رؤية المملكة 2030م، وتستقبل أعدادًا كبيرة من الزائرين والمصطافين سنويًا.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما تنفذه أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها من مشروعات بلدية لتطوير وإنشاء المتنزهات والحدائق العامة التي يقصدها الأهالي والزوار، حاثًا على مضاعفة الجهد وتوفير كل ما يحقق راحة الزوار لتلك المواقع السياحيه وتزويدها بكامل الخدمات التي يتطلع إليها قاصدو منطقة الباحة.