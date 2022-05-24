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ولي العهد يستقبل وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”

صحيفة البلادaccess_time23 / شوال / 1443 هـ      24 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.

وعبر سمو ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر إن شاء الله، متمنياً سموه لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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