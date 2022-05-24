ولي العهد يستقبل وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.

🎥#فيديو | #ولي_العهد يستقبل وفد #موهبة والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022 معبراً عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.https://t.co/N8zUkgoTfw pic.twitter.com/RhZRXrd9M7 — صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 24, 2022

#ولي_العهد يستقبل وفد #موهبة والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022 معبراً عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.https://t.co/N8zUkgoTfw pic.twitter.com/ILvYaLXt5n — صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 24, 2022

وعبر سمو ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر إن شاء الله، متمنياً سموه لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.