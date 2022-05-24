نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة ينبع وشركة سابك

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة ينبع وشركة سابك ممثلة بإدارة مبادرة المحتوى المحلي بسابك (نساند) بمقر الغرفة التجارية بمحافظة ينبع.

ووقع مذكرة التفاهم عن غرفة ينبع رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي وعن شركة سابك نائب الرئيس وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال عبدالله العريفي.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لتطوير مبادرات المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتوليد الوظائف وتوطين الصناعة ونقل التقنية ودعم شركات التصنيع المحلي الصغيرة والمتوسطة للإسهام في زيادة المحتوى المحلي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 الوطنية.