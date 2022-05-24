فيصل بن سلمان يرعى حفل تخريج الدفعة 18 من طلاب جامعة طيبة

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج الدفعة الثامنة عشر من طلاب جامعة طيبة للعام الجامعي 1443هـ، والبالغ عددهم 4309 طالب من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.

ونوّه سمو أمير المنطقة بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي العهد الأمين من خلال تسخير كافة الامكانيات التي تُسهم في الارتقاء بالمؤسسات التعليمية ومخرجات التعليم.

واستهلت فقرات الحفل بالسلام الملكي ثم انطلاق مسيرة الخريجين، عقب ذلك ألقى الخريج سهل الجهني، كلمة نيابة عن زملاءه الخريجين ثمّن فيها رعاية سمو أمير المنطقة لحفل التخرج ومشاركة الطلاب فرحة تخرجهم، منوهاً بدعم معالي رئيس الجامعة وكافة أعضاء هيئة التدريس للخريجين ومساندتهم في تحقيق طموحهم في حياتهم العلمية، دعا المولى أن يوفق زملائه الخريجين في مسيرتهم العملية.

إثر ذلك، ألقى معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، كلمة بمناسبة تخريج أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم من الدفعة الثامنة عشر، وقال: أقف بين أيديكم اليوم مرحباً ومهنئاً ومفاخراً بكم لأنكم حققتم الهدف ونلتم شرف التخرج من جامعة طيبة حيث تغمرنا السعادة هذا المساء ونحن نتوج نتاج أعوام مضت من العطاء والبذل، ومن الجهد المتواصل وقد كنتم خير غراس في هذه الجامعة المعطاءة.

وأضاف معاليه: إن مسيرة التخرج المباركة التي نسعد بها كل عام ماهي إلا بداية في مسارات العطاء، وخطوة في طريق العمل لما فيه خدمة هذا الوطن المعطاء، وأنه لإنجاز يدعو إلى الفخر والاعتزاز والشكر لله – عزوجل – على ذلك، ويحق لكم أن تفخروا بما أنجزتموه وما تعلمتموه خلال فترة الدراسة في جامعتكم.

وقدّم معالي رئيس الجامعة، عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهم الدائم لجامعة طيبة لتكون الجامعة منارة علمية يصل تأثيرها داخل المملكة وخارجها.

وفي نهاية الحفل أدى خريجو الكليات الصحية، القسم أمام الحضور، ثم كرّم سمو أمير المنطقة الفائزين في مسابقة برنامج سفراء الوسطية في نسخته السادسة.