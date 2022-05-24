الهلال يقهر الاتحاد بالثلاثة ويشعل المنافسة على لقب الدوري

جدة- هلال سلمان
تصوير- سلطان منصور- عبدالعزيز المتعاني
أحيا الهلال المنافسة على الدوري وأشعل الصراع على اللقب مع الاتحاد بعد فوزه الكبير في الكلاسيكو بنتيجة (3-1) في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقلص الفارق معه إلى 3 نقاط فقط قبل 3 جولات من الختام.
دخل الفريقان الكلاسيكو بحماس كبير، واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال بعد إعاقة ميشايل من قبل عبدالرحمن العبود، لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو واحتسب ركلة حرة بعد أن ثبت له وقوع الخطأ خارج منطقة الجزاء (د 12)، وصنع حمدالله الخطورة داخل منطقة الهلال لكن الكرة انتهت إلى تسلل، وأهدر حمدالله انفرادا بالمرمى بعد تمريرة البيشي حيث تصدى المعيوف بقدمه لتسديدته (د 27).
احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد بعد لمسة يد من جانغ هيون سو إثر تسديدة كورونادو، ومنح الكوري أول بطاقة صفراء في المباراة، وتأكد من قراره بعد الرجوع لتقنية الفار، ونجح رومارينيو في تنفيذها مهديا التقدم لفريقه (د 32)، وأبعد الشهراني كرة البيشي إلى ركنية (د 39).
عادل الهلال النتيجة بعد خطأ مشترك من حجازي الذي احتك بالحارس غروهي لتصل الكرة إلى ميشايل الذي وضعها في المرمى (د 42)، واضطر كونترا لإخراج الحارس البرازيلي المصاب وإشراك راكان النجار في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، وتصدى المعيوف لكرة هنريكي ثم سجل روما هدفا ألغي بداعي التسلل، ثم نال بطاقة صفراء لتدخله على المعيوف.
وفي الشوط الثاني، نال البيشي بطاقة صفراء (د 57)، ثم أنقذ البليهي تسديدة حمدالله والمرمى خال (د 59) بعد خروج خاطئ من المعيوف، وسجل سالم الدوسري هدف الهلال الثاني(د 66) بعد أسيست من إيغالو واحتسب الحكم الهدف بعد الرجوع للفار، وبعدها بدقيقتين سجل ميشايل الهدف الثالث بعد تمريرة سالم حيث سدد على يمين النجار، وزج دياز بمحمد جحفلي مكان عطيف (د 73)، ورد كونترا بإشراك مهند الشنقيطي وهارون كمارا مكان حمدان الشمراني واندريه (د 79)، ثم أشرك عوض ناشري مكان كورونادو (د 85)، ونزل مصعب الجوير مكان إيغالو (د 89)، ولم تتغير نتيجة الكلاسيكو، ليرفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني، ويتجمد رصيد الاتحاد عند 61 نقطة.