الهلال يقهر الاتحاد بالثلاثة ويشعل المنافسة على لقب الدوري

العدد 23652 الثلاثاء 23 شوال 1443 هـ 05/24/2022 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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