التتويج لن يكون في جدة.. الاتحاد مهدد باللعب خارج أرضه

المطير: الاتحاد تحت خطر عقوبة المادة (52-2)
الرياض – هاني البشر
أكدت مصادر مطلعة لـ” البلاد”، أن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أنها بصدد معاقبة نادي الاتحاد بلعب مباراة خارج أرضه بعدما رصد مراقب المباراة رمي جمهور نادي الاتحاد علب مياه بعد تسجيل الهلال للهدفين الثاني والثالث في الكلاسيكو، الذي أقيم في ملعب الجوهرة بجدة بين الاتحاد والهلال وانتهى بفوز الأخير بنتيجة (3-1) في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقلص الفارق معه إلى 3 نقاط فقط قبل 3 جولات من الختام.