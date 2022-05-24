الرياضة

التتويج لن يكون في جدة.. الاتحاد مهدد باللعب خارج أرضه

صحيفة البلادaccess_time23 / شوال / 1443 هـ      24 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المطير: الاتحاد تحت خطر عقوبة المادة (52-2)

الرياض – هاني البشر

أكدت مصادر مطلعة لـ” البلاد”، أن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أنها بصدد معاقبة نادي الاتحاد بلعب مباراة خارج أرضه بعدما رصد مراقب المباراة رمي جمهور نادي الاتحاد علب مياه بعد تسجيل الهلال للهدفين الثاني والثالث في الكلاسيكو، الذي أقيم في ملعب الجوهرة بجدة بين الاتحاد والهلال وانتهى بفوز الأخير بنتيجة (3-1) في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقلص الفارق معه إلى 3 نقاط فقط قبل 3 جولات من الختام.

 

وأضافت المصادر أن العقوبة المتوقع صدورها وفقا للمادة ( 52 ) سوء سلوك الجماهير، يكون النادي صاحب الأرض الضيف مسؤولا عن سوء السلوك الصادر عن جمهوره بغض النظر عن عدم مسؤوليته عنه، عنـد قيام جمهــور أي نـاد باسـتخدام القـذف بـأي أداة كعلب المياه وغيرها، يعاقب النادي بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية؛

أولا: غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريـال، ولا تزيد عن مائة ألف ريـال.

ثانيا: لعب مباراة فأكثر دون جمهور.
ثالثا: لعب مباراة فأكثر خارج أرض النادي أو الحرمان من اللعب في ملعبه لمدة محددة من المباريات.
رابعا: يجوز للجنة فرض عقوبات إضافية طبق المادتين 10و 11 من اللائحة مع تشديد العقوبة أو زيادة مقدار الغرامة المالية في حالة الاضطرابات الخطيرة وحسب جسامة المخالفة ودون الالتزام بتدرج في العقوبات.

ولكون نادي الاتحاد قد سبق صدور4 قرارات انضباطية بحقه، فيما يخص رمي العلب، ولكون العقوبة تدريجية، وسبق له أن غرم و لعب بدون حضور جماهيري؛ لذلك قد تطبق بحق نادي الاتحاد العقوبة الأشد، وهي اللعب خارج أرضه؛ لكونها المرة الخامسة هذا الموسم، ولأن مباراة الاتحاد القادمة أمام الطائي بحائل، والتي تليها أمام الاتفاق بالدمام، فستكون مباراة الاتحاد أمام الباطن، في جدة هي موضع العقوبة؛ لذلك من المتوقع نقلها خارج أرضه.

وهو ما يعني أن يلعب الاتحاد الثلاث مباريات المتبقية له في الدوري، خارج ملعبه، وبالتالي يفقد فرصة التتويج بين جماهيره كونه المتصدر للآن، وبذلك ربما يكون التتويج خارج جدة لو حافظ على مركزه الأول.

وفي سياق متصل، أكد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير، المختص في القانون الرياضي الدولي، أن هذه المخالفة الخامسة لجماهير الاتحاد هذا الموسم توجب اللعب مباراة خارج أرض النادي، على ملعب محايد، وقال: ” طالما تكررت المخالفة للمرة الخامسة من قبل جماهير نادي الاتحاد خلال موسم واحد، وكانت آخر عقوبة لنادي الاتحاد وهي لعب مباراة دون جماهير على أرضه، وتم تطبيقها في مباراة الاتحاد والنصر، و تكررت المخالفة، حيث تعد هذه المرة هي الخامسة.

وطالما قد قامت لجنة الانضباط والأخلاق باتباع مبدأ التدرج في العقوبات، ولكن دون تطور ملحوظ من قبل جماهير النادي في عدم تجنب مخالفة “سوء سلوك جماهير” المنصوص عليها في لائحة الانضباط والأخلاق في المادة (52-2)، و بالتالي يكون نادي الاتحاد تحت خطر عقوبة ” اللعب مباراة خارج أرض النادي وعلى ملعب محايد ” تحدده اللجنة المختصة، باعتباره مسؤولا عن سوء السلوك الصادر من جماهيره؛ بغض النظر عن مسؤوليته عنه، أو عدم مراقبته”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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