4276 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية.. ومعروف لـالبلاد : ”التحالف” يفسد المؤامرة الإيرانية في المنطقة

البلاد – محمد عمر

لم تتوقف الخروقات الحوثية في اليمن؛ إذ كشف الجيش اليمني، عن ارتكاب الميليشيا المدعومة من إيران، 4276 خرقاً للهدنة الأممية منذ دخولها حيز التنفيذ في مطلع أبريل الماضي، حتى الآن، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة، بينما اتهم الناطق الرسمي للجيش اليمني العميد عبده مجلي، الحوثيين بمواصلة تصعيدهم وخروقاتهم للهدنة الأممية المعلنة، في ظل الالتزام التام والكامل لقوات الجيش بوقف إطلاق النار. وقال مجلي: إنه تم رصد ارتكاب ميليشيا الحوثي 254 خرقاً للهدنة في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية بمحافظة مأرب خلال الـ20 يوماً الماضية، موضحاً أن الخروقات تنوّعت في استحداث متاريس وخنادق واستهداف مواقع قوات الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المختلفة، والطائرات المسيّرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل، وكذا نشر قناصين، مؤكداً أن الميليشيا الحوثية تواصل الدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية لمأرب.

وتابع: “كما استهدفت المليشيا الحوثية في منطقة رغوان الأعيان المدنية، وفي ضواحي محافظة مأرب بالصواريخ أسفر عن العديد من الإصابات والجرحى في صفوف المدنيين وأضرار مادية بممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى قيام الطيران المسير الاستطلاعي المعادي بالتحليق المستمر فوق مدينة مأرب وضواحيها”. ونوه مجلي إلى مواصلة ميليشيا الحوثي إطلاق العديد من صواريخ الكاتيوشا على مواقع قوات الجيش في الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من أفراد الجيش، مؤكدا أن قوات الجيش تمكنت من كسر جميع العمليات الهجومية الحوثية جنوب وشمال غرب مأرب وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة كانت تستهدف مواقع الجيش في جبهات البلق والمشجح وصرواح.

وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني، ارتكاب الميليشيا الحوثية 563 خرقاً للهدنة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية لتعز خلال 20 يوما، مضيفاً: “إلى جانب ذلك تعمدت الميليشيا الحوثية إطلاق قذائف الهاون والمدفعية ومختلف العيارات والأسلحة على المناطق السكنية في محيط معسكر الدفاع الجوي، وكذلك في جبهتي مقبنة والضباب ومنطقة البرح، حيث أسفرت تلك الخروقات والأعمال الإرهابية عن مقتل وجرح العديد من المواطنين الأبرياء وتدمير ممتلكاتهم”، كما رصدت قوات الجيش اليمني في محافظة حجة خلال الـ 20 يوماً الماضية، ارتكاب الميليشيا الحوثية 296 خرقاً للهدنة في جبهتي عبس وحرض، و290 خرقاً للهدنة في مديرية حيس بالحديدة، و63 خرقاً للهدنة في مختلف جبهات محافظة الضالع، و46 خرقاً في جبهات الجدافر والعلم والريان بمحافظة الجوف، و36 خرقاً في جبهات الملاحيظ وكتاف بمحافظة صعدة.

من جهته، قال ركن الإعلام الحربي بالمنطقة العسكرية الخامسة النقيب راشد معروف لـ”البلاد”: إن الجيش الوطني في كامل الاستعداد والجهوزية لخوض أي معركة، ومستعدون لتنفيذ أي توجيهات بأي مكان وزمان. وأضاف: “التحالف العربي بقيادة المملكة بذل جهوداً متواصلة مع دعم مستمر للحكومة الشرعية والجيش الوطني، فجميعنا في خندق واحد لمواجهة المؤامرة والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة ومنع تنفيذه”.

وشدد معروف على أن الشعب اليمنى متفاعل مع المجلس الرئاسي الجديد، مؤكداً أن أهم خطوة هي توحيد الصف عسكريا وسياسيا؛ لإيقاف تمدد المشروع الفارسي، مبينا أن الوضع العسكري بالمنطقة الخامسة هادئ مع حذر من قبل الجيش الملتزم بالهدنة، فضلا عن استعداده التام لأي طارئ قد يحصل أو أي محاولة تسلل للمليشيا الحوثية.