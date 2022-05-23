وفد من مملكة السويد يزور مركز “اعتدال”

الرياض : البلاد

استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم , وفدًا من مملكة السويد يضم المبعوث الخاص لمنظمة العالم الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان السفيرة أوليركا ساندبرغ، ومنسق مكافحة الإرهاب السفيرة ايريكا فرير.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الفكر المتطرف .

كما اطلع الوفد الزائر خلال الزيارة على إستراتيجيات عمل (اعتدال)، وقام بجولة في إدارة القيادة والسيطرة تعرف خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يتم بناءها وتطويرها داخل المركز، وقبل مغادرة المركز التقطت صورًا تذكارية، فيما تم تبادل الهدايا ما بين الأمين العام لـ (اعتدال) والوفد الزائر .

وأوضحت المبعوث الخاص لمنظمة العالم الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان السفيرة أوليركا ساندبرغ في تصريح صحفي أن زيارتها للمركز هي الثانية لها , وجاءت تزامنا مع الذكرى الخامسة لإطلاق مركز (اعتدال) لرؤية مدى التقدم، مؤكدة أهمية دعم التعاونات بين المملكة العربية السعودية والسويد , ومركز “اعتدال” هو شريك في هذا الخصوص .