واجهة «الوسقة البحرية».. فرص استثمارية واعدة

الليث ـ البلاد

وأنت في واجهة الوسقة البحرية يترائي أمامك البحر، بتفاصيله كافة الأمواج والجزر ومراكب الصيد الحالمة، ومع إطلالة الصيف، فإن الوسقة على مسافة 40 كلم جنوبي الليث، تعد وجهة للاستجمام والصيد البحري، فضلا عن مقومات الاستثمار في المنطقة؛ لما تتمتع به من جمال طبيعي ملائم للسباحة وصيد الأسماك والاستجمام، ولما تملكه من مقومات وعناصر جذب متعددة، أهمها التنوع التضاريسي لبيئتها الساحلية البكر، فضلاً عن وقوعها بالقرب من مجموعة من مواقع الآثار الغنية بالمخزون التاريخي الضارب في عمق الحضارة الإنسانية بالجزيرة العربية، ومن أهمها مدينة وميناء السرين الأثرية.

وتشهد واجهة الوسقة البحرية الممتدة على مساحة 40 ألف م2 تضاعف أعداد الزوار خاصة أوقات الأعياد والإجازات الرسمية والأسبوعية؛ مما يجعلها ذات مقومات استثمارية؛ كونها إحدى المحطات الرئيسة على الطريق الدولي جدة جازان، الذي يعد شرياناً حيوياً مهماً لربط منطقة مكة المكرمة بالمناطق، والمحافظات الجنوبية للمملكة.