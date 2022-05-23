منتدى التاريخ السعودي.. ترسيخ للهوية الوطنية

الرياض ـ البلاد

يواصل منتدى التاريخ السعودي، الذي تشرف عليه دارة الملك عبدالعزيز خلال شهر مايو الحالي خطواته لترسيخ الهوية التاريخية الوطنية، بلقاءين علميين، يشارك فيهما أعضاء المنتدى، ويتداولون عناوين رئيسة في الدراسات التاريخية.

ففي مساء اليوم الاثنين، سيلقي أستاذ التاريخ الحديث المساعد بجامعة الملك خالد، الدكتور علي آل قطب لقاءً علميًا بعنوان “التاريخ الاجتماعي: نشأته، موضوعاته، تقنياته “، فيما سيلقي الباحث المختص في فلسفة التاريخ ومناهج البحث العلمي الدكتور علي النجعي يوم 30 مايو الجاري اللقاء العلمي الموسوم بـ “الدراسات البينية بين تقارب التخصصات وتنافر المناهج”.

يذكر أن دارة الملك عبدالعزيز أنشأت المنتدى دعمًا للمكتبة التاريخية بمنتجات متميزة من حيث التحليل والمنهجية، ليكون ساحة للنقاش والمحاورة مع النص التاريخي للإجابة عن أسئلة استجدت نتيجة الفراغات التي تركها رواد المدرسة في أثناء تأريخهم للأخبار ومجريات الأحداث، وللرفع من واقع المدرسة التاريخية السعودية لتتناسب مع أعماق وزوايا التاريخ الوطني، بعيدًا عن العوامل الشخصية للتقدم بخطوات جادة وحديثة في البحث العلمي، بهدف تجديد المدرسة التاريخية السعودية التي مضى عليها أكثر من قرنين.