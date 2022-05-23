“مسام” ينتزع 1,339 لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع

البلاد : واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو 2022م من انتزاع 1,339 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 65 لغمًا مضادًا للأفراد، و577 لغمًا مضادًا للدبابات، و692 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.

وتمكّن فريق “مسام” من نزع 187 لغمًا مضادًا للدبابات و371 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع 15 لغمًا مضادًا للدبابات و5 ذخائر غير متفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، إضافة إلى نزع 5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

ونزع في محافظة مأرب 7 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية الوادي، ونزع 47 لغمًا مضادًا للأفراد في مديرية حريب، ونزع 200 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير متفجرة في مديرية مأرب، كما نُزع في محافظة شبوة 12 لغمًا مضادًا للأفراد و89 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوتين ناسفتين في مديرية عين، ونزع لغمين مضادين للأفراد وعبوتين ناسفتين في مديرية بيحان، إلى جانب 28 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عسيلان.

ونجح فريق “مسام” في محافظة تعز من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، و28 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و10 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويرتفع بذلك عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر مايو إلى 3,538 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 339 ألفًا و431 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.