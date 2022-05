مبابي: ممتن لريال مدريد وأتفهم خيبة أملهم!

أوضح كيليان مبابي في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 23 مايو أن رفضه عرض ريال مدريد الإسباني وتجديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، ليس مرتبط بالمال.

وأبرم مبابي (23 عامًا) عقدًا جديدًا مع باريس يمتد إلى صيف 2025، وأدار ظهره إلى عرض ريال مدريد التاريخي الذي تقدّم به الرئيس فلورينتينو بيريز.

وقال مبابي في المؤتمر الصحفي: “لم يكن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة باريس، لم أرد مغادرة البلد الذي ولدت ونشأت فيه، والأمر لم يتعلق أبدًا بالمال”.

يضيف مبابي: “أقدّر الجهود المبذولة من طرف ريال مدريد للتعاقد معي، وأنا ممتن لهم وأتفهم خيبة أملهم،لكنني أردت البقاء هنا وهذا هو قراري”.

جدير بالذكر أن مبابي رفض ريال مدريد للمرة الثانية خلال مسيرته، ففي المرة الأولى فضّل الانتقال إلى باريس صيف عام 2017 قادمًا من موناكو.

وأصيبت جماهير ريال مدريد بخيبة أمل بقرار كيليان مبابي تجديد عقده مع النادي الباريسي، بعد أن ذهبت كل المؤشرات نحو التعاقد مع اللاعب.

وأنهى مبابي الموسم في صدارة هدّافي الدوري الفرنسي بواقع 28 هدفًا، وتصدر قائمة أفضل الممررين الحاسمين بواقع 17 تمريرة حاسمة.

وحقق مبابي موسمًا استثنائيًا مع النادي الباريسي بعد أن قاده لحصد الدوري الفرنسي للمرة الـ10 في تاريخه، والثامنة في آخر 10 مواسم.

🗣️ "I have made a personal decision that I feel is best for me."

Kylian Mbappe discusses why he decided to stay at PSG when last year he wanted to leave to 'fulfil his childhood dream' of playing for Real Madrid. pic.twitter.com/SVhODjFcz2

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 23, 2022