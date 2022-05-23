الرياضة

مبابي: ممتن لريال مدريد وأتفهم خيبة أملهم!

محمد ابو الوفاaccess_time22 / شوال / 1443 هـ      23 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
كيليان مبابي

أوضح كيليان مبابي في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 23 مايو أن رفضه عرض ريال مدريد الإسباني وتجديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، ليس مرتبط بالمال.

 

وأبرم مبابي (23 عامًا) عقدًا جديدًا مع باريس يمتد إلى صيف 2025، وأدار ظهره إلى عرض ريال مدريد التاريخي الذي تقدّم به الرئيس فلورينتينو بيريز.

 

وقال مبابي في المؤتمر الصحفي: “لم يكن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة باريس، لم أرد مغادرة البلد الذي ولدت ونشأت فيه، والأمر لم يتعلق أبدًا بالمال”.

 

يضيف مبابي: “أقدّر الجهود المبذولة من طرف ريال مدريد للتعاقد معي، وأنا ممتن لهم وأتفهم خيبة أملهم،لكنني أردت البقاء هنا وهذا هو قراري”.

 

جدير بالذكر أن مبابي رفض ريال مدريد للمرة الثانية خلال مسيرته، ففي المرة الأولى فضّل الانتقال إلى باريس صيف عام 2017 قادمًا من موناكو.

 

وأصيبت جماهير ريال مدريد بخيبة أمل بقرار كيليان مبابي تجديد عقده مع النادي الباريسي، بعد أن ذهبت كل المؤشرات نحو التعاقد مع اللاعب.

 

وأنهى مبابي الموسم في صدارة هدّافي الدوري الفرنسي بواقع 28 هدفًا، وتصدر قائمة أفضل الممررين الحاسمين بواقع 17 تمريرة حاسمة.

 

وحقق مبابي موسمًا استثنائيًا مع النادي الباريسي بعد أن قاده لحصد الدوري الفرنسي للمرة الـ10 في تاريخه، والثامنة في آخر 10 مواسم.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *