فنون المدينة تشارك في مهرجان الثقافات والشعوب

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

تشارك الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة في فعاليات المهرجان العاشر للثقافات والشعوب، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنويا. وتضمنت مشاركة الجمعية من خلال الجناح الخاص بها عروضا مرئية تظهر للعالم مدى جمال وروعة الثقافة التراثية المدينية وعراقتها وتفاصيلها من حيث المكان واللوحات والقطع الأثرية التي لاقت استحسان الكثير من رواد ومرتادي المهرجان من مختلف الدول، مبدين سعادتهم واندهاشهم بما يحيطهم من ثقافات مختلفة ومتنوعة، وأيضاً من الجانب الإداري والتنظيمي للمهرجان ولجناح الجمعية. يذكر أن مهرجان الثقافات والشعوب، الذي تستمر فعالياته حتى الخامس والعشرين من شهر شوال الجاري، يُمثل جانباً من رسالة التعايش بسلام بين الثقافات المتنوعة من خلال ما يقدمه من مكون ثقافي يعرف بالشعوب وحضاراتها وتراث مجتمعاتها في الجامعة التي تُعد واحدة من أكثر جامعات العالم التي تضم مزيجاً من الثقافات لأكثر من 170 دولة من مختلف قارات العالم.