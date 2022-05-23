رواد موسم جدة يحاورون أبطال الأنمي

جدة ـ خالد بن مرضاح

دوت صيحات الإعجاب في ردهات قرية الأنمي بمنطقة سيتي ووك ن قبل مئات الزوار، وهم يشاهدون عروض ساعة أوتاكو العالمية ضمن موسم جدة 2022، ويستمعون إلى تقاسيم عروض الموسيقى الخاصة بالأنمي؛ حيث يتواصل إيقاع فعاليات اليوم الثالث لقرية الأنمي وسط إقبال كبير من زوار الموسم وعشاق المغامرات من مختلف الجنسيات والأعمار، وقد نالت العروض ذات الطابع الياباني إعجاب الجميع.

ليس هذا فحسب- بل إن الفعاليات شهدت لقاء حواريا مع فناني ومبدعي الأنمي على المسرح مثل مياكو كوجيما ونورمان إنغلاند”‏، كما تواصلت عروض المسيرة التنكرية، وعروض قرية دي جي ناريمان، إضافة إلى الحفلة الغنائية الثالثة بقرية الأنمي.

وفي سياق متصل، عملت إدارة الموسم باستراتيجية واحتراف على استقطاب التجارب العالمية المتنوعة وصناعة المرح والمغامرات المشوقة، التي تجد تفاعلا حماسيا من قبل الزوار؛ حيث تضم “سيتي ووك” 9 مناطق ترفيهية متنوعة منها فعاليات تقدم لأول مرة يمكن تجربتها داخل المدينة مثل منطقة الرعب وتجربة المنطاد وعروض هوت ويلز، وقرية الشلال، وجدار العجائب، كما تحوي على مجموعة مميزة من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى مجموعة من المتاجر التي تلبي رغبات جميع أذواق أفراد العائلة.

كما أن رواد سيتي ووك يعيشون لحظات من الفنتازيا ويعايشون المغارمات بحماس منقطع النظير، فضلا عن استمتاعهم بالعروض الموسيقية، إلى جانب معايشة مشهد الشلال التفاعلي بارتفاع 50 مترا والمسارح العربية والعروض العالمية التي تلبي ذائقة الجميع.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن منطقة لونا في نادي اليخوت في جدة تستقطب رواد الموسم بتشكيلات من الوجبات العالمية بطابع سعودي وسط حضور عدد كبير من ذواقة ” الدسم ” في أجواء احتفالية تضفي عليها جماليات البحر إيقاعا مغايرا.

يذكر أن منطقة لونا تتنوع بها حزمة من الخيارات لكسب رضا المتنزهين والباحثين عن الترفيه وجودة الحياة في الأجواء البحرية الساحرة، فضلا عن وجود سلسلة من المتاجر العالمية التي تبيع إكسسورات وهدايا وعطورا وأزياء من أشهر الماركات العالمية. يذكر أن موسم جدة يستمر لمدة شهرين ويتخلله انطلاق 4 معارض عالمية، فضلا عن سبع مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، إلى جانب عشرين حفلة غنائية يحييها عدد من مشاهير المطربين العرب، إلى جانب ثلاث حفلات عالمية، وبالنسبة لعشاق البحر فإن هناك خمسة برامج وفعاليات بحرية.