حرم أمير الشرقية ترعى ” الأمسية الأندلسية” بنسائية فتاة الخليج الخيرية

الدمام- حمود الزهراني

تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية.” ، تقيم عضوات لجنة كافل اليتيم في جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر ” أمسية أندلسية ” وذلك يوم الثلاثاء ٢٣ شوال ١٤٤٣ الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٢ ، بقاعة السمر في فندق كارالتون المعيبد من الساعة ٧م _ ١١م

وأشارت رئيسة اللجنة الأستاذة أنيسة المعيبد بأن ريع الأمسية سيعود لصالح أنشطة لجنة كافل اليتيم و الأعمال والبرامج التي تقوم بها لجنة كافل اليتيم : والتي تتضمن دروس التقوية للأيتام ، سكن الأيتام ، حفلات التحفيز و التفوق ، والأنشطة التي تقوم بها اللجنة سنوياً للحصول على ريع للأيتام حيث يبلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية : 365 يتيم

كما ذكرت الرئيس التنفيذي الأستاذة ابتسام الجبير بأن من أهدافنا أن يكون لجمعية فتاة الخليج الريادة في رعاية الأيتام وتوفير الحياة الكريمة لهم ،

وقالت المنسقة الإعلامية الأستاذة هدى الصيّاحي بأن لجنة كافل اليتيم حريصة شديد الحرص على القيام بالتنوع بالأعمال التي تخدم اللجنة في صالح هؤلاء الأيتام .