السلبية تخيم على لقاء الفيحاء وضمك

متابعة – هلال سلمان

تعادل فريقا الفيحاء وضمك من دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ اللقاء ببادرة جميلة من إدارة نادي ضمك حيث أقيم ممر شرفي لفريق الفيحاء بعد فوزه بكأس الملك، وكانت المعنويات العالية واضحة على أداء (البرتقالي) حيث هدد مرمى ضمك بالعديد من الكرات عبر سلطان مندش ورامون لوبيز الذي كان خلف أخطر فرص الشوط الأول بتسديدته التي اصطدمت بالقائم في الدقيقة 12، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الفيحاء بنزول اليوناني باناجيوتيس والمقدوني ترايكوفسكي مكان مندش وعلي النمر (د 54)، وأهدر ترايكوفسكي انفرادا بالحارس الجزائري مصطفى زغبة الذي تصدى لكرته (د 59)، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لينتهي اللقاء سلبيا، ويرفع ضمك رصيده إلى 43 نقطة وبات لدى الفيحاء 34 نقطة.