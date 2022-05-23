صحة و عافية الزبادي اليوناني بالتوت يعزز المناعة ويحسن مستوى السكر بالدم

يحتوي الزبادي البوناني بالتوت على العديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبروتين والبروبيوتيك واليود وفيتامين ب 12 ، لذا فإم تناول اللبن الزبادي يحسن من صحة العظام ، لأنه غني بالكالسيوم والبروتين ، فالكالسيوم يعزز من صحة العظام وهو مرض تنكس العظام. والتوت الذي يوجد في الزبادي يحسن من مستوى السكر بالدم ومستويات الأنسولين وتشير الدراسات إلى أن زبادي التوت اليوناني يحمي الخلايا من مستويات السكر المرتفعة في الدم . يساعد الزبادي اليوناني بالتوت في الحد من الشعور بالجوع ويعزز الاحساس بالشبع لفترات أطول ، مما يساهم في زيادة فقدان الوزن ، كما يحتوي الزبادي اليوناني بالتوت على مضادات الأكسدة والتي تساعد على إبقاء الجذور الحرة تحت السيطرة وبالتالي فهو يحمي من الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها سرطان الثدي والبروستاتا.