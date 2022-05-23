الرجل القرصان يبهر الأطفال في” جدة بيير”

جدة ـ عبد الهادي المالكي

تزدهي في الأمسيات عروض الفرق الموسيقية في منطقة جدة بيير، وتقدم كرنفالات من البهجة والتشويق لرواد موسم جدة 2022، خصوصا أن المنطقة تعتبر أكبر مدينة ألعاب متنقلة على الواجهة البحرية في جدة، وتحظى بإقبال كبير من قبل الصغار والكبار من مختلف الجنسيات؛ حيث تقدم الفرق الاستعراضية برامجها وعروضها المشوقة وسط ضحكات الزوار، إضافة إلى مشاهد الرجل القرصان الذي يبهر الأطفال وأسرهم. ولا يتوقف الأمر فحسب في منطقة جدة بيير؛ حيث تشع الألعاب النارية وتعلن عن حضورها وهي تضيء فضاء عروس البحر الأحمر ببنانوراما ألوان قوس قزح، إلى جانب التنوع والخيارات المختلفة في الألعاب التي تستهوي الصغار والكبار. ولا ننسى فقرات الرجل القرصان الذي يجتذب الأطفال بما يقدم من مشاهد، فضلا عن أن مسيرات الفرق الاستعراضية تعرف تقاسيم الموسيقى وسط أجواء من الفرح والسعادة على ملامح الزوار.



أما عشاق التسوق فسوف يجدون ضالتهم من خلال “سوق السبت” في منطقة جدة آرت بروميناد، حيث البازارات والألوان على الواجهة البحرية في جدة، ويحظى سوق السبت بما يقدمه من خيارات مختلفة زوار الموسم عبر العديد من الفقرات الترفيهية والعروض المختلفة،

كما يجتذب سوق السبت عشاق التسوق ويقدم سلسلة من المعروضات المتنوعة التي تضفي على المنطقة ألقًا مختلفًا مع حزمة الفعاليات الأخرى، وما يشد الانتباه أن هناك عددا من الشباب الطموحين من أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة يشاركون في سوق السبت بتقديم معروضاتهم المختلفة التي ترضى الأذواق كافة، كما أن للأسر المنتجة مواقع في هذا السوق حيث يقدمون إبداعاتهم، فضلا عن تقديم أصحاب الأفكار والمبادرات لمنتجاتهم للاستفادة من الموسم من خلال منصة ” مطلوب”. كما تشارك الأسر المنتجة وأصحاب الأفكار والمبادرات ورواد الأعمال بمنتجاتهم أمام زوار جدة آرت بروميناد، بعدما استفادوا من فرص الموسم التي وفرتها منصة ” مطلوب ” وذلك بمايعود عليهم بالفائدة الكبيرة. يذكر أن إدارة الموسم تحرص على استقطاب الشباب وتحقيق تطلعاتهم وإطلاق روح المنافسة فيما بينهم.