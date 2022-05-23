إطلاق خدمات الشهادات الصحية عبر منصة” بلدي”

جدة -البلاد

أطلقت أمانة محافظة جدة خدمة «إصدار الشهادة الصحية» للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، أو الصحة العامة رقميًا، بالإضافة إلى تحسين خدمات الإلغاء، والاستعلام عن الشهادة الصحية لرفع جودة الخدمات المقدمة وتسهيل وصول العملاء إليها في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة.

وستمكن هذه الخدمة العملاء من إصدار الشهادة الصحية، وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة أو البلدية، بعد أن تم ربط نتائج الفحص الطبي بين الأمانات والبلديات ومنصة صحة رقميًا، حيث يمكن للعميل إجراء الفحص الطبي في المنشآت الصحية المرخصة عبر منصة «بلدي».

يذكر أن الشهادة الصحية تسمح بمزاولة المهنة للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، أو الصحة العامة، كالمطاعم وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس وما في حكمها، ويتاح إصدار الشهادة الصحية عن طريق التكامل مع نتائج الفحوصات الطبية التي تجرى للعملاء عبر (منصة صحة) التابعة لوزارة الصحة.