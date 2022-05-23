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إدارة موسم جدة: الدخول مجاناً لزوار “جدة آرت بروميناد” حتى نهاية الموسم

صحيفة البلادaccess_time22 / شوال / 1443 هـ      23 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

أعلنت إدارة موسم جدة عن دخول منطقة فعاليات جدة آرت بروميناد “مجاناً” لجميع الزوار حتى نهاية الموسم؛ بهدف زيادة خيارات مناطق الفعاليات المجانية، والاستمتاع بفعاليات وبرامج المنطقة وسط أجواء احتفالية مميزة على الواجهة البحرية.
وتتميز منطقة جدة آرت بروميناد بمنظومة متكاملة من الخدمات، حيث تشهد يومياً عروض حية ومسارح على الواجهة البحرية، وعروضاً للألعاب النارية وفعاليات ترفيهية، كما تضم أكثر من 95 متجراً ومطعماً ومقهاً ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، والعديد من الخيارات الأخرى المميزة.

وتشهد المنطقة إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال والشباب من الجنسين منذُ الساعات الأولى لافتتاح المنطقة، كما تتميّز بأجوائها البحرية الجميلة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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