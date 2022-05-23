أمير الرياض يرعى حفل تخريج 2140 طالباً بالجامعة السعودية الإلكترونية

الرياض : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم ، حفل خريجي الجامعة السعودية الإلكترونية لمرحلة البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي 1442/1443 هـ 2021 م وعددهم 2140, وذلك في الصالات الخضراء بالرياض.

وعبرت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي عن شكرها لسموه على مشاركته أبناءه الطلاب حفل تخرجهم, منوهة بالنهج الراسخ في هذه الدولة المباركة وقيادتها الرشيدة في البناء المعرفي للمواطنٍ والتسلح بالعلم والمعرفة، لمجابهة المتغيرات، واستشراف المستقبل بصناعة الحاضر.

أمير الرياض يرعى حفل تخريج 2140 طالباً بالجامعة السعودية الإلكترونيةhttps://t.co/tKjvIOxRAX pic.twitter.com/VTe5Bk7DyW — صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 22, 2022

وأشارت إلى توسع قاعدة البرامج والمبادرات التي تهدف إلى اقتصاد قائم على العقول والمعرفة، مقدمة التهنئة للطلاب وأهاليهم بإنجازهم الغالي على الجميع، متمنية لهم التوفيق الدائم والنجاح المثمر.

وأعلنت عن إطلاق منصة ” سفراء الجامعة ” التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجامعة وخريجيها، ورفع جاهزية خريجي الجامعة لسوق العمل، ومشاركتهم في تحقيق رؤية الجامعة.

من جانبه ألقى كلمة الخريجين أحمد بن علي عسيري أعرب فيها عن سعادة الخريجين الغامرة وهم يحظون بتشريف أمير الرياض، ومشاركته لهم الفرحة، والتطلع لخدمة الوطن العظيم بعطائه ورجالاته.

وقد اشتمل الحفل على مسيرة للطلاب الخريجين، وفيلم للجامعة، وتسلم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية.