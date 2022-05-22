5 أطعمة للباحثين عن النوم السريع.. تدفعك إلى النعاس

النوم الذي يبحث عنه الجميع قد تجده يدق بابك بسهولة خصوصا بعد تناول أطعمة معينة، مهما كانت الكمية المتناولة.

وأشار الأطباء إلى أنه ليس كل الأطعمة تعد مصدرا للطاقة، بل هناك عدد منها يسبب الشعور بالنعاس.

ومن بين الأطعمة التى تسبب الشعور بالنعاس بعد تناولها، وفقا لموقع “Livestrong”:

-المكرونة:

تعد واحدة من أنواع النشويات التى تتسبب فى الشعور بالنوم بعد تناولها.

وينتج عن النشويات المكررة الشعور بالخمول والتعب، لتسببها فى خفض مستويات السكر فى الدم.

-الحليب:

يحتوى على الحمض الأميني التربتوفان والكربوهيدرات.

لذا ينتج عن تناوله الشعور بالنعاس لذا ينصح بتناوله قبل النوم مباشررة لتهدئة الجسم والنوم بشكل مريح.

-الموز:

يعد واحدا من الفواكه التى تساعد فى الشعور بالنوم والاسترخاء، نظرا لاحتوائه على التربتوفان.

الذى ينتج مادة السيروتونين فى الدماغ، ويؤدى إلى تحسين الحالة المزاجية وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

-اللحوم الحمراء:

تعد اللحوم الحمراء من الأطعمة التى تحتوى على كميات كبيرة من الدهون والعناصر الغذائية.

التى تتسبب فى الشعور بالخمول والنعاس، لذا تتسبب فى بعض مشاكل الجهاز الهضمى.

-الكرز:

يتوفر بها العديد من العناصر الغذائية، لذا تساعد فى النوم بشكل سريع والاسترخاء.