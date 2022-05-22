«منطقة الرعب» المهجورة تستهوي المغامرين

جدة ـ البلاد

وسط ضجيج الأطفال العفوي وحماسهم، تستقطب منطقة الرعب في سيتي ووك آلاف الزوار يوميا؛ حيث يمضي الأطفال والشباب أوقاتا ممتعة في منطقة الرعب المخصصة؛ و تحظى المنطقة بكثافة في المشاركة من قبل المغامرين ” داخل نطاق منطقة مهجورة مجهزة بأدوات ومعدات خاصة”.

وتعد منطقة “سيتي ووك” من أكبر مناطق موسم جدة، حيث تحتوي على 9 مناطق ترفيهية متنوعة؛ منها فعاليات تقدم لأول مرة يمكن تجربتها داخل المدينة مثل تجربة المنطاد وعروض هوت ويلز، كما تضم “سيتي ووك” أول قرية أنيمي من نوعها في العالم، ووتر فول وفود هول، كما تحوي على مجموعة مميزة من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى المتاجر التي تلبي رغبات أفراد العائلة.

وخصص مهرجان الصيف للألعاب بمنطقة سوبردوم زوار موسم جدة بالعديد من المفاجآت التي تقدم لأول مرة في العالم على مسرح المهرجان بالإضافة إلى التسوق داخل قبة السوبردوم في متاجر الألعاب المتنوعة والحصرية لزوار المهرجان.

ويفتح المهرجان أبوابه للزوار يومياً من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 مساءً، ويستمر في عروضه وفعالياته حتى 23 مايو، وتتوزع فعاليات المهرجان على أكثر من 25 ركناً ترفيهياً تقدم العديد من الخيارات لزوار الموسم.