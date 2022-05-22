ما تفاصيل عقد مبابي مع باريس؟

جدد كيليان مبابي (23 عامًا) عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صيف 2025 في بيان رسمي نشره النادي السبت 21 مايو.

بموجب العقد الجديد، سيتفاضى مبابي نحو مليون يورو كراتبٍ أسبوعي ليصبح صاحب أغلى راتب في عالم كرة القدم الأوروبية.

كما حصل مبابي على مبلغ 100 مليون يورو مكافآة تجديد بحسب ما نشرته يومية “لو باريزيان” الفرنسية من مصادرها الخاصة.

وسيحصل اللاعب على كامل حقوق الصورة من باريس سان جيرمان، من دون أن يقتطع النادي أي نسبة لصالحه كما تم الترويج سابقًا.

إضافة إلى ذلك، ستكون هناك مكافآة خاصة تصل إلى 10 ملايين يورو حال حقق الكرة الذهبية، أو دوري أبطال أوروبا على سبيل المثال.