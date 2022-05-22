طريقة عمل وافل الحليب الرائب

أفضل طريقة لتحضير بسكويت الوافل بالحليب الرائب

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب لبن

1/3 كوب زبدة مذابة

2 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل

في وعاء متوسط ​​الحجم اخفقي الدقيق والسكر والبيكنج بودر وصودا الخبز والملح

في وعاء متوسط ​​آخر اخفقي اللبن والزبدة معًا

يضاف البيض ويقلب حتى يتجانس

أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات المبللة واخفقيها حتى تمتزج تمامًا

أضيفي الفانيليا وقلبي

دعي الخليط يرتاح لمدة 10 دقائق

سخني مقلاة الوفل المدهونة زبدة

صبي حوالي نصف كوب من الخليط

يترك حتي ينضج

ثم يخرج ويقدم مع الاضافات المفضلة