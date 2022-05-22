المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كيكة بحشو القهوة

نيفين عباسaccess_time21 / شوال / 1443 هـ      22 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

إذا كنتِ من محبيّ الكيك والقهوة ما رأيك في دمج الإثنين معاً في طبق واحد !

المقادير اللازمة

1 كوب زيت نباتي
2 بيضة مخفوقة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 كوب حليب
1 كوب سكر
3 أكواب دقيق لجميع الأغراض
3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1 1/2 كوب سكر بني
2 ملعقة صغيرة قرفة
نصف كوب زبدة مذابة

طريقة العمل

في وعاء خلط كبير
يمزج الزيت والبيض والفانيليا والحليب معًا
في وعاء متوسط اخلطي السكر والدقيق والبيكنج بودر والملح
يمزج مزيج البيض مع خليط الدقيق
يسكب نصف الخليط في صينية 9 × 13 مدهونة قليلاً
في وعاء متوسط ​اخلطي السكر البني والقرفة
يرش نصف الخليط فوق خليط الكيك
يغطى خليط الكيك بالخليط المتبقي
ثم يرش الجزء المتبقي من السكر والقرفة في الأعلى
رشي الزبدة المذابة
اخبزيها مغطاة بورق القصدير على حرارة 350 لمدة 25-30 دقيقة
انزعي ورق القصدير واخبزيه لمدة 10 دقائق إضافية

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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