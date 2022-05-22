طريقة عمل كيكة بحشو القهوة

إذا كنتِ من محبيّ الكيك والقهوة ما رأيك في دمج الإثنين معاً في طبق واحد !

المقادير اللازمة

1 كوب زيت نباتي

2 بيضة مخفوقة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب حليب

1 كوب سكر

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 1/2 كوب سكر بني

2 ملعقة صغيرة قرفة

نصف كوب زبدة مذابة

طريقة العمل

في وعاء خلط كبير

يمزج الزيت والبيض والفانيليا والحليب معًا

في وعاء متوسط اخلطي السكر والدقيق والبيكنج بودر والملح

يمزج مزيج البيض مع خليط الدقيق

يسكب نصف الخليط في صينية 9 × 13 مدهونة قليلاً

في وعاء متوسط ​اخلطي السكر البني والقرفة

يرش نصف الخليط فوق خليط الكيك

يغطى خليط الكيك بالخليط المتبقي

ثم يرش الجزء المتبقي من السكر والقرفة في الأعلى

رشي الزبدة المذابة

اخبزيها مغطاة بورق القصدير على حرارة 350 لمدة 25-30 دقيقة

انزعي ورق القصدير واخبزيه لمدة 10 دقائق إضافية