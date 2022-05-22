طريقة عمل كيكة السينابون

إذا كنتِ من محبيّ السينابون يمكن الآن تحضير وصفة السينابون بمزيج من الكيك بشكل رائع لا يصدق

المقادير اللازمة

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب سكر

4 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

1 1/2 كوب حليب

2 بيض

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 كوب زبدة مذابة

لطبقة القرفة

3/4 كوب زبدة طرية

1 كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة طحين لجميع الأغراض

1 ملعقة كبيرة قرفة

للوجه

2 كوب سكر بودرة

5 ملاعق كبيرة حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل

اخلطي الدقيق والملح والسكر والبيكنج بودر والحليب والبيض والفانيليا معًا

أضيفي الزبدة المذابة ببطء وتقلب

تصب في صينية مدهونة

اخلطي مكونات القرفة

ضعي خليط الكيك بالتساوي مع خليط القرفة

حركي خليط الكيك بالسكين لأعلى ولأسفل

اخبزي الكيك في 350 لمدة 28-32 دقيقة

امزجي مكونات الوجه معًا

رشيها فوق الكيكة وهي لا تزال دافئة

ثم تقدم