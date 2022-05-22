سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 12334.94 نقطة

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 93.02 نقطة ليقفل عند مستوى 12334.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 784 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 346 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المملكة, بحر العرب, جاكو, المتحدة للتأمين, ولازوردي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بروج للتأمين, أمانة للتأمين, الصادرات, مهارة, وسلامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات المملكة, الإنماء، الراجحي, أرامكو السعودية, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المملكة, الراجحي, سابك للمغذيات الزراعية, الأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 179.22 نقطة ليقفل عند مستوى 22329.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 289 ألف سهم تقاسمتها 1096 صفقة.