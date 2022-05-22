صحة و عافية

دراسة علمية تكشف عن أمر صادم يتسبب في اضطرابات النوم

ahmed saeedaccess_time21 / شوال / 1443 هـ      22 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

النوم هو الأساس الأعظم في راحة البشرية، ولكن توصلت دراسة جديدة إلى أمر صادم.

الدراسة لفتت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن أزمة المناخ يحد من نوم الناس في جميع أنحاء العالم.

ويساهم في تسبب اضطرابات النوم.

وكشف التحليل أن المواطن العالمي العادي يفقد بالفعل 44 ساعة من النوم سنويا.

مما يؤدي إلى 11 ليلة مع أقل من سبع ساعات من النوم، وهو معيار قياسي للنوم الكافي.

وبحسب الدراسة ستزداد قلة النوم مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب، لكنها تؤثر على بعض المجموعات أكثر من غيرها.

وسيكون فقدان النوم لكل درجة حرارة أعلى بحوالي الربع بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال.

وضِعف أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما وثلاثة أضعاف في الدول الأقل ثراء.

واستخدم الباحثون بيانات من أساور تتبع النوم استخدمها 47000 شخص على مدار 7 ملايين ليلة وعبر 68 دولة.

وجدت الدراسة أن سبع ساعات من النوم هو مقدار مثالي في منتصف العمر إلى الشيخوخة.

وأظهرت دراسات سابقة أن ارتفاع درجات الحرارة يضر بالصحة.

بما في ذلك زيادة نوبات القلبية والانتحار وأزمات الصحة العقلية، والحوادث والإصابات.

فضلا عن الحد من القدرة على العمل.

ahmed antar

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