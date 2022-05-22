«جدة ويفز»… فضاء ترفيهي لعشاق البحر

جدة ـ عبد الهادي المالكي

للبحر حضوره ومهرجاناته في موسم جدة، ومن المناطق الخاصة بموسم جدة 2022 منطقة أرت بروميناد، التي تشهد يوميا حضورا مكثفا من قبل رواد المهرجان، حيث تقدم في المنطقة عروضا حية وسط أجواء احتفالية وترفيهية، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب؛ بل إن إدارة موسم جدة سمحت بدخول الزوار مجانا يوم أمس الأول، وسط منظومة خدمات متكاملة للتسهيل على الزوار لقضاء أجمل الأوقات فيها والاستماع بالعروض والبرامج المتنوعة المقدمة لهم، حيث شهدت ساحات جدة آرت إقبالا كبيراً من الأسر والأطفال والشباب من الجنسين منذُ الساعات الأولى لافتتاح المنطقة. عروض منطقة بروميناد تتضمن ألعابا نارية وبرامج ترفيهية فضلا عن وجود 95 متجرًا ومطعمًا ومقهى، ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، وبرج استكشاف.

ولا تتوقف برامج موسم جدة عن حد معين من الترفية حيث تعلن منطقة “جدة ويفز” إحدى مناطق الفعاليات البحرية المميزة في موسم جدة 2022؛ عن حضورها بشدة وسط إقبال كبير من عشاق البحر والفعاليات المتعلقة بالأمواج؛ والباحثين عن الأجواء البحرية وتجربة المغامرات المائية المتنوعة. الفعاليات البحرية في منطقة جدة ويفز تستقطب يوميا رواد المهرجان والاستمتاع بالعروض المشوقة والحماسية المتمثلة في “دراجات شيلر” المائية، و”التجديف بالكاياك” و”السي پوپ” وهي عبارة عن سكوترات صديقة للبيئة تتيح استكشاف البحر بطريقة جديدة ومبتكرة.

ليس هذا فحسب؛ بل إن جدة ويفز توفر تجارب خوض القوارب البحرية ومزاولة الرياضيات المائية المختلفة؛ منها ركون الجت سكي إلى جانب التجديف بالوقوف فضلا عن زوارق الصيد المجهزة بأحدث التقنيات الخاصة بالسلامة إلى جانب “جدة ويفز” التي تجذب عشاق الفعاليات البحرية والرياضات المشوقة، إلى جانب رياضة “الفلاي بوردنق” الطائرة بارتفاع 30 متراً. كما أن للأطفال برامجهم الخاصة في موسم جدة؛ منها فعاليات التعليم بالترفيه، الذي تشهد حضورا كبيرا من قبل الأطفال، كما أن هناك خشبة مسرح يتم خلالها تقديم العديد من العروض الخاصة بالأطفال؛ منها مسرحيات السنافر والسيد بطاطا والنمر، وتجد هذه العروض إقبالا كبيرا من قبل الأطفال وأسرهم. أما الأطفال من محبي العلوم والتقنية فيجدون ضالتهم في شارع العلوم من مختبرات، واستكشافات علمية وتجارب تعليمية حية ومميزة تلبي جميع الرغبات وتحز الأطفال للتواصل مع التجارب العلمية.