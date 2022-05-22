الرياضة باعشن والفقي يتوجان “الرواد” ببطولة الأبطال للهواة

الرياض ـ هاني البشر

توج مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة عبدالعزيز باعشن، ورئيس مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم عادل الفقي، فريق الرواد (مكة المكرمة) بكأس بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم، ومبلغ 300 ألف ريال، بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم “سابقا” أحمد عيد ، ونائب رئيس الرابطة مرعي العواجي ، والأمين العام جميل فلاته. وفاز الرواد على الرسوخ (جدة) بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي قادها الحكم الدولي فيصل البلوي على ملعب نادي الوحدة في مكة المكرمة. ونال فريق الرسوخ الميداليات الفضية، ومبلغ 150 ألف ريال، وحصل بلال تغاليف (الرواد) على جائزة أفضل لاعب، ومبلغ 5 آلاف ريال، وعبدالله عريبي (الرسوخ) على جائزة الهداف، ومبلغ 5 آلاف ريال ، ونايف البديدي (الرسوخ) على جائزة أفضل حارس، ومبلغ 5 آلاف ريال.