الرياضة اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العربي للهجن تعقد اجتماعها الأول

الرياض – هاني البشر ترأس محمد بن حماد البلوي الاجتماع الأول للجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العربي للهجن اليوم الأحد، وذلك بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض. وقد تم في الاجتماع اعتماد تنفيذ قرار اتحاد الاتحادات الرياضية العربية رقم 7 لسنة 1443هـ – 2022م، الخاص بإلغاء عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للهجن واعتماد مدينة الرياض مقراً للجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العربي للهجن وحصر بيانات الاتحادات الوطنية المستوفية العضوية بالاتحاد العربي للهجن. ودراسة وضع الجهات الخاصة في بعض الدول العربية غير مستوفية العضوية بالاتحاد العربي للهجن واقتراح سبل تصحيح وضعها لاستيفاء عضوية الاتحاد العربي، والإعلان عن فتح باب العضوية للاتحادات العربية غير الأعضاء بالاتحاد العربي للهجن، وأكد على مشروع النظام الأساسي وشعار جديد للاتحاد العربي للهجن. وأيضاً حصر المخالفات التي قامت بها الإدارة السابقة للاتحاد العربي للهجن، معلقة العضوية، بعد صدور قرار تعليقها، واتخاذ اللازم بحقها لحفظ حقوق الاتحاد العربي للهجن وتحديد مكان وتاريخ لعقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد العربي للهجن. وتقدم محمد بن حماد البلوي خلال الاجتماع بالشكر الجزيل لجميع الاتحادات الأعضاء بالاتحاد العربي على ما قدموه في خدمة سباقات الهجن بالوطن العربي، كما تقدم بالشكر والتقدير للهيئة العامة للرياضة بدولة الكويت ونادي الكويت لسباقات الهجن على دورهما في دعم واستضافة مقر الاتحاد العربي للهجن في الفترة الماضية.