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“الثقافة” و “التعليم” تُطلقان مشروع “تأملات في الفن السعودي والعالمي”

صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1443 هـ      22 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أطلقت وزارتا الثقافة والتعليم نشاطاً لا صفيّاً بمسمى “تأملات في الفن السعودي والعالمي”، بهدف رفع مستوى معرفة الطلاب والطالبات بأهم الأعمال الفنية في المملكة والجزيرة العربية وحضارات العالم المختلفة على مر العصور، ورفع الوعي والذائقة الجمالية لدى الطلاب والطالبات من خلال التعرف على أهم مكونات وعناصر التحف الفنية المشهورة في العالم، وربط تلك الأعمال بالفن السعودي.

ويستهدف النشاط جميع طلبة التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، كما سيقدم النشاط محتوى تعليمياً إلكترونياً “إفتراضياً” عبر منصة مدرستي، حيث يحتوي على أهم الأعمال الفنية والمعمارية من جميع أنحاء العالم، وفي تخصصات إبداعية مختلفة مثل الرسم والنحت والأشكال الفنية الأخرى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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