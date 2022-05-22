«أنيمي اليابان» تستقطب الزوار بالمسيرة التنكرية

جدة ـ خالد بن مرضاح

تسطع حزمة من الألعاب والفعاليات المشوقة في حديقة الأمير ماجد، إحدى المواقع التسعة التي تستضيف برامج موسم جدة 2022؛ ففي الأمسيات تشهد الحديقة كثافة في أعداد الزوار من كافة الأعمار والجنسيات، تشدهم البرامج المتنوعة، فمن فعاليات بيت الرعب إلى قرية الأنمى الشهيرة التي يتم خلالها تقديم العروض اليابانية عبر 50 عارضا، فضلا عن عروض موسيقية يتفاعل معها الزوار، وترضي ذائقتهم.

واتساقا مع كثافة الزوار، فإن إدارة موسم جدة 2022 وضعت استراتيجية لتعزيز الترفيه وجودة الحياة؛ حيث تشتمل العروض على الموسيقى اليابانية فضلا عن توفر

العديد من الخدمات ليقضي الزائر فيها رحلة في عالم الفن والترفيه بطابع ياباني مميز، حيث استقبل الشارع الياباني زواره بالفرق الاستعراضية والمطاعم اليابانية ومتاجر منتجات الأنيمي ومتاهة الأنيمي ومسرحيات الأنيمي العالمية.

ليس هذا فحسب؛ بل إن إدارة موسم جدة خصصت باحترافية ساعة يوميا للمواهب للمشاركة في الثقافة اليابانية والاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال، وذلك من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.

وقد تواصلت فعاليات “قرية الأنيمي” بموسم جدة- التي تعد الأولى من نوعها في العالم- عروضها المشوقة في يومها الثاني وسط حضور كبير من الزوار امتلأت بهم ساحات القرية ومواقع فعالياتها.



كما تتضمن قرية الأنيمي مساحة للمسابقات والحوارت مع شخصيات مؤثرة في عالم الأنيمي، كذلك حوار مع أشهر كاتبة لقصص مانجا الرعب اليابانية، كما شهدت الفعالية أطول مسيرة تنكرية لأشهر شخصيات الأنيمي على الإطلاق.

يذكر أنه يمكن لزوار حديقة الأمير ماجد، خلال موسم جدة، الانتقال بين ثقافات الشعوب وأن يشاهوا الفلكلور العالمي بتفاصيله، تحت شعار “ملتقى الثقافات” وفي هذا الإطار خصصت إدارة الموسم برنامجا خاصا بالثقافة الأندونسية، تضمنت عروضا ترفيهية مختلفة تجسد ثقافة وفلكلور أندونسيا التي لاقت استحسانا من الجمهور وتفاعل معها.

وتأتي الفعاليات الثقافية التي تحتضنها حديقة الأمير ماجد نهاية كل أسبوع في إطار حرص إدارة موسم جدة على تنوع فعاليات وبرامج الموسم وتلبيتها لمختلف الرغبات، إضافة إلى تعزيز الترابط الثقافي بين الشعوب والتعريف بحضارات الدول وثقافاتها وفنونها المتنوعة، حيث تم تخصيص فعاليات كل أسبوع لدولة.