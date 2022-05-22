أمير القصيم يدشّن 27 مشروعًا تنمويًا بـ927 مليون ريال

بريدة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، 27 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة تجاوزت 927 مليون ريال، بهدف دعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية في المنطقة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وأوضح أن المشاريع المدشنة تقارب قيمتها مليار ريال وكانت شاملة لجميع ما يخص وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإيصال الخدمات لمحافظات المنطقة، وهذا الدعم الكبير من الدولة أعزها الله، له أثر بالغ في إيصال الخدمات لأبناء الوطن،مشيرا إلى أن التوجه الذي سارت عليه هذه البلاد في جميع الخدمات من جميع الوزارات الخدمية أثبتت قوتها ومتانتها بعد الأزمات، وتوفر الأمن الغذائي و الدواء، فيما تتمتع المملكة بأمن غذائي متميز ولم يكن هناك أي خلل في امتداد الغذاء للأسواق .

من جانبه أكد المهندس الفضلي أن هذه المشروعات تخدم جميع مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها، و نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق إستراتيجيات وطنية تعكس حرص القيادة على توفير كل سُبل العيش الكريم للمواطنين.

وبين أن المشروعات تضمنت 15 مشروعًا لشركة المياه الوطنية لإيصال خدمات المياه إلى المستفيدين، وإدارة الطلب عليها، لتعزيز منظومة التوزيع في المنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت (581) مليون ريال، مشيراً إلى أن مشاريع المياه شملت تعزيز مصادرها من الآبار الجوفية لخدمة مدينة بريدة ومحافظة عيون الجواء، وذلك من خلال تنفيذ مشروعين في حقل آبار المخرم، تضمنت إنشاء غرف آبار وملحقاتها، وخزانات مركزية بسعة خزن إجمالية بلغت (200) ألف متر مكعب، ومحطة ضخ بطاقة تصل إلى 200 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت (143.7) مليون ريال، لإيصال المياه للمستفيدين، وإدارة الطلب عليها، وفي مدينة بريدة نفَّذت الشركةُ 3 مشروعات لتعزيز منظومة التوزيع، من خلال تطوير محطة التنقية، وزيادة قدرتها الإنتاجية، ومد خطوط رئيسة بأطوال تجاوزت (56.6) كيلومتر متر طولي، وتنفيذ محطة ضخ بطاقة (50) ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (153.6) مليون ريال.

وبين أن الشركة نفذت 3 مشروعات لشبكات فرعية بلغت أطوالها أكثر من (128.8) كيلومتر طولي، وأكثر من (9,000) توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من (70) ألف مستفيد جديد في (37) حيًا بتكلفة مالية بلغت (52) مليون ريال، وذلك لزيادة نسبة التغطية بالخدمات المائية في مدينة بريدة، كما جرى تنفيذ مشروعين لنقل المياه إلى 6 محافظات ومراكز في المنطقة لرفع الكفاءة التشغيلية فيها، حيث جرى إنشاء 6 مضخات فرعية لخزانات المياه على خطوط النقل لمحافظات ومراكز (الذيبية ، والقيصومة، والمرموثة، وفيضة الريشية، والمطيوي الجنوبي، والدحلة)، بطاقة ضخ بلغت في مجملها (44,640) متراً مكعباً في اليوم، وتأهيل وتطوير محطة تنقية المياه في محافظة الأسياح برفع طاقتها الإنتاجية من (12,500) متر مكعب إلى (17,472) مترًا مكعبًا في اليوم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (53.6) مليون ريال، ولتعزيز الخزن الإستراتيجي في المنطقة، ورفع الكفاءة التشغيلية بها جرى تنفيذ (6) خزانات إستراتيجية بسعة خزن إجمالية بلغت (90,000) متر مكعب، في محافظات ومراكز (دحلة، وفيضة الريشية، والقيصومة، والمطيوي، والمرموثة، والقرعاء)، و 3 خزانات علوية تشغيلية بسعة خزن إجمالية بلغت (2,250) مترًا مكعبًا في 3 محافظات (الشماسية، والنبهانية، وعيون الجواء)، وبتكلفة مالية تجاوزت (80.2) مليون ريال.

وبين معاليه، أن الشركة نفذت 3 مشاريع لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في 12 محافظة بالمنطقة، وذلك لمد شبكات مياه بأطوال تجاوزت (381.5) كيلو مترا طوليا، وأكثر من (9,800) توصيلة مياه منزلية، لخدمة أكثر من (75,800) مستفيد جديد، بتكلفة مالية تجاوزت (97.7) مليون ريال، مبيناً أنه ولتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع الضرر البيئي في المنطقة، نفذت شركة المياه الوطنية 8 مشروعات لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية، ومنظومة المعالجة في المنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت (276.8) مليون ريال، حيث نُفذت 4 مشروعات بيئية في مدينة بريدة شملت مد خطوط رئيسة بأطوال تجاوزت (11.8) كيلومترًا طوليًّا، وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت (25.9) كيلومترًا طوليًّا، وأكثر من (5,000) توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة أكثر من (39,000) مستفيد جديد في (31) حيًا، وبتكلفة مالية تجاوزت (138.8) مليون ريال.

وأوضح أنه جرى تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالمنطقة لزيادة نسبة التغطية، شملت مد شبكات فرعية بأطوال تجاوزت (73.6) كيلومترات طولية، وأكثر من (170) توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة أكثر من (1,300) مستفيد جديد في محافظات (الرس، وعنيزة، والبكيرية، والبدائع، والمذنب، ورياض الخبراء)، بتكلفة مالية تجاوزت (68) مليون ريال، مشيرًا إلى أن الشركة نفذت توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الرس، وذلك لزيادة سعة المعالجة اليومية من (25,000م3/يوم) إلى (37,500م3/يوم)، بهدف استيعاب التدفقات، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية في المحافظة، بتكلفة مالية بلغت (70) مليون ريال.

وأبان أن الوزارة سعيًا منها لزيادة مصادر المياه في المنطقة، قامت بتنفيذ 3 مشاريع لزيادة مصادر المياه فيها، وحفر (24) بئرًا جوفية في حقل أم حزم، بطاقة إنتاجية بلغت (67,200) متر مكعب في اليوم، و(4) آبار جوفية في حقل ساق بمحافظة البكيرية بطاقة إنتاجية بلغت (11,200) متر مكعب في اليوم، وبئرًا جوفية، وخزاناً تشغيليًّا، ومحطة تعبئة للصهاريج لسقيا بادية المذنب، بطاقة إنتاجية بلغت (2,272) مترًا مكعبًا في اليوم، بتكلفة إجمالية تجاوزت (16) مليون ريال.

وأشار المهندس الفضلي إلى أن المؤسسة العامة للحبوب نفذت مشروع تحديث وتطوير منظومة الصوامع الحديدية في القصيم البالغ عددها (32) صومعة، بسعة تخزينية تبلغ (200,000) طنًّا متريًا من القمح، وبطاقة استقبال ومناولة بلغت (200) طنًّا في الساعة، وطاقة تفريغ للصوامع الحديدية تتجاوز (100) طن في الساعة، وإضافة أنظمة جديدة لرفع كفاءة العملية التخزينية، لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، وبتكلفة مالية تجاوزت (52,600) مليون ريال.

وخلال حفل التدشين، شاهد سمو أمير القصيم عرضا مرئيا يتضمن تفاصيل المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتدعم الموارد البيئة والمائية والزراعية بالمنطقة.