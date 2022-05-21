“كورونا” يمنع السفر إلى 16 دولة

جدة : البلاد

كشفت المديرية العامة للجوازات عن قائمة الدول التي يمنع سفر المواطنين إليها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، وضمت القائمة 16 دولة، وهي: تركيا، لبنان، سورية، إيران، أفغانستان، الهند، اليمن، الصومال، إثيوبيا، الكونغو الديموقراطية، ليبيا، إندونيسيا، فيتنام، أرمينيا، روسيا البيضاء، فنزويلا.

وشددت المديرية العامة للجوازات على المواطنين الراغبين في السفر للخارج بضرورة التأكد من أن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر للدول الأخرى، وأن تكون المدة المتبقية لصلاحية بطاقة الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أكّدت على أنّه لا يمكن السفر للخارج بالهوية الوطنية الرقمية، ويجب إحضار أصل البطاقة، مؤكدة على أنّ سجل الأسرة هو وثيقة إثبات للتابعين داخل السعودية، ولا يُمكِّن حامله من السفر لدول الخليج.

وأهابت الجوازات المواطنين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وهي: تلقي ثلاث جرعات من لقاحات كورونا، أو في حال لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية (ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا)، وفيما يخص الفئة العمرية من (16) عاما حتى (12) عاما يشترط الحصول على جرعتين، بينما الفئة العمرية أقل من (12) عاما يشترط للسماح لسفرهم وجود بوليصة تأمين ضد كورونا، إلى جانب التأكد من اشتراطات الدول المراد السفر إليها.